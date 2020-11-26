‘Kara Cuma’ ürünleri daha önce aynı fiyata veya daha ucuza satılıyor

Mal ve hizmet satın alımında bilinçli tüketici seçimini teşvik eden Londra merkezli ‘Which?’ adlı kuruluş, 219 popüler ev ve teknoloji ürününün fiyatlarını 2019’un ‘Kara Cuma’sından altı ay önceki ve altı ay sonraki süreçte takip etti.

Grup, Amazon, AO.com, Argos, Currys PC World ve John Lewis’teki ürünlere baktı ve ‘Kara Cuma’da yalnızca üç ürünün ‘en ucuz fiyatında’ olduğunu buldu.

Kuruluşun ev ürünleri ve hizmetleri başkanı Natalie Hitchins, şunları söyledi: “Gerçek olamayacak kadar iyi görünen fırsatlar çoğu zaman gerçektir, bu nedenle sınırlı süreli tekliflere kapılmayın ve özellikle bir şey arıyorsanız, ilk başta biraz araştırma yapın.”