Kar yağışını türküyle karşıladılar

Kar yağışa hazırlıksız yakalanan, esnaf ile bazı vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi. Kentte yaklış 5 gün dür etkili olan soğuk hava yerini kar yağışını bırakırken, vatandaşlar, ‘Kar yağar bardan bara, yollar kapandı kardan' türküsünü söyleyerek karı karşıladı.

Kentte hava sıcaklığı gece eksi 8 derece ölçülürken, sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 1 derece olarak ölçüldü.