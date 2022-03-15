Kar etkisini sürdürmeye devam ediyor! 13 ilde okullara kar engeli!

Trabzon'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi.



Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada "Olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Mart 2022 Salı günü ilimiz Akçaabat, Araklı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Ortahisar, Sürmene Şalpazarı veTonya ilçelerimizdeki resmî ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmî ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir(1) gün süreyle ara verilmesine; engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Arsin, Çarşıbaşı ve Yomra ilçelerimizde ise 15 Mart 2022 Salı günü sadece taşımalı eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Ağrı’da yoğun kar yağışı nedeniyle 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.



Ağrı’da yoğun kar yağışı nedeniyle Doğubayazıt, Patnos, Diyadin, Tutak, Taşlıçay ve Hamur ilçelerindeki köy okullarında ve taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Muş genelinde eğitime 1 gün ara verildi!

Rize merkez ve ilçelerinde süren kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.



Rize’de cuma gününden bu yana merkez ve ilçelerinde kar yağışı şiddetini sürdürüyor. Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi. Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 15 Mart 2022 Salı günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Tuzluca ilçesine bağlı Pirli ve Yeniköy İlkokulları hariç tüm köylerdeki okullarda ve taşımalı eğitime 15 Mart Salı günü ara verildiği bildirildi.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün daha ara verildi.

Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilçede okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Açıklanan okullarda uzaktan eğitimin ise devam edeceği belirtildi. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Asarcık, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Alaçam, Atakum, Canik, Çarşamba, Havza, Ladik, Kavak, 19 Mayıs, Tekkeköy, Terme ve Yakakent ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verilen okullar da yer aldı. Yüz yüze eğitime ara verilen okullarda uzaktan eğitime devam edileceği kaydedildi.

Giresun'da kar yağışı nedeniyle 13 ilçedeki okullarda yarın için eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Enver Ünlü başkanlığında, valilik makamında toplanarak Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçeleri hariç Giresun genelindeki tüm okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verdi. İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle meteorolojiden yapılan uyarılar da dikkate alınarak, Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçeleri hariç il genelinde 15 Mart 2022 Salı günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı 16 köy ve 4 mezrada olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek’in başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ilçedeki olumsuz hava koşullarından dolayı bugün için bazı köy ve mezralarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmesine karar verdi.

İlçe merkezi, beldeler ve kaymakamlık internet sitesinde yayınlanan listede ismi olmayan okullarda ise eğitim öğretime devam edileceği belirtildi.

Sinop’un Ayancık ilçesinde etkisini sürdüren kar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Sinop Ayancık Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkisini devam ettirmesi ve buzlanma nedeniyle, 15 Mart Salı günü ilçemizde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Konya'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 ilçede bugün yüz yüze eğitime ara verildi.



İlçe hıfzıssıhha kurulları kararına göre, Hadim ve Taşkent'te kar yağışının yoğun devam etmesi, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı, önleyici tedbir olarak, bugün uzaktan eğitim yapılacak.

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Küre ilçesinde kar yağışı sebebiyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Küre Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Küre Yatılı Bölge Ortaokulu hariç tüm okullarda 15 Mart Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

İlçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de bir gün idari izinli sayılacak. (yenişafak)