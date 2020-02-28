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Kapılar açıldı, Suriyeli göçmenler Avrupa'ya geçiş yapıyor

Geceden itibaren Avrupa’ya gitmek isteyen düzensiz göçmenler sınıra doğru yaya olarak harekete geçti.

Kapılar açıldı, Suriyeli göçmenler Avrupa'ya geçiş yapıyor

Geceden itibaren Avrupa’ya gitmek isteyen düzensiz göçmenler sınıra doğru yaya olarak harekete geçti.

28 Şubat 2020 Cuma 11:21
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Kapılar açıldı, Suriyeli göçmenler Avrupa'ya geçiş yapıyor

Edirne'nin pek çok noktasında gruplar halinde aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmenler sınır köylerine doğru yürüdü.

Hareketlilik sabah saatlerinde daha da arttı. Düzensiz göçmenler Yunanistan'a geçebilmek amacıyla sınıra hareket ediyor.

Kimi gruplar arasında aileler de var. Ailelere bebekleri ve çocukları da eşlik ediyor.

Ege sahil bölgelerinde hareketlilik

Yunan adalarına geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Ege'deki sahil bölgelerine de hareket etti.

Çeşitli bölgelerden hareket eden göçmenler, Dikili ilçesindeki sahil bölgesine geldi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 160 kişilik grup, Avrupa'ya gitmek üzere sahil siteleri mevkisinde toplandı.

AA'nın bildirdiğine göre, Suriyeli Halit Sait, kendi imkanlarıyla bot temin ettiklerini belirterek, "Eşyamızı topladık, bota binip Yunanistan'a gideceğiz." diye konuştu.

Öte yandan, İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Seferihisar ilçeleri ile Aydın'ın Kuşadası ve Dikili ilçelerinde de göçmen hareketliliğinin gözlendiği belirtildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde adalara geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin yanlarında lastik bot getirdikleri de görüldü.

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