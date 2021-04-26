Kapanma kararından kimler muaf olacak? İşte ayrıntılar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanmanın konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı kapsayacak şekilde 3 hafta süreyle 29 Nisan Perşembe günü saat 19'dan itibaren başlayarak 17 Mayıs Pazartesi günü saat 5'e kadar ülke çapında tam kapanmaya geçildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecek. Ayrıca yüz yüze eğitime ara verildİ.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Türkiye'nin salgınla mücadelesinde ilk kez tam kapanma uygulamasına geçiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, perşembe gününden 17 Mayıs'a kadar tam kapanma süreceğine girileceğini açıkladı.
İŞTE TAM KAPANMA KARARININ AYRINTILARI
29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5:00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacak.
Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecek.
Yeme içme yerlerinde paket servislerine ara verilecek, şartları uyan yerler bu hizmete devam edecek.
Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak, Şehirler arası araçlar yüzde 50 ile çalışabilecek.
Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecek.
Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecek.
Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecek.
İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebilecekler.