Kapanma kararından kimler muaf olacak? İşte ayrıntılar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Türkiye'nin salgınla mücadelesinde ilk kez tam kapanma uygulamasına geçiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, perşembe gününden 17 Mayıs'a kadar tam kapanma süreceğine girileceğini açıkladı.

İŞTE TAM KAPANMA KARARININ AYRINTILARI

29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5:00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacak.

Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecek.

Yeme içme yerlerinde paket servislerine ara verilecek, şartları uyan yerler bu hizmete devam edecek.

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak, Şehirler arası araçlar yüzde 50 ile çalışabilecek.

Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecek.

Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecek.

Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecek.

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebilecekler.