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Kanuni sondaj gemisinin bakım ve onarımı tamamlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Fatih Dönmez, “Kanuni sondaj gemimiz Mersin/Taşucu’ndan demir aldı ve Yavuz’u selamlayarak Haydarpaşa Limanı’na yöneldi” dedi.

Güncel 14.10.2020, 09:37
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Kanuni sondaj gemisinin bakım ve onarımı tamamlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Kanuni sondaj gemimiz Mersin/Taşucu'ndan demir aldı ve Yavuz'u selamlayarak Haydarpaşa Limanı'na yöneldi. Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz'e dümen kıracak” ifadelerine yer verdi.

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