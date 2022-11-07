Kanlı Ay Tutulması ne zaman gerçekleşecek? Türkiye'den gözlemlenebilecek mi?

Tam Ay Tutulması olarak da ifade edilen Kanlı Ay Tutulması Asya, Amerika ve Avustralya kıtalarından izlenebilecek. Yılın son ay tutulması olacak olan bu tutulma 8 Kasım 2022'de, Türkiye saati ile 11.02'de Ay'ın yarı gölgeye girmesi ile başlayacak. Tam tutulma ise 13.17 ile 14.42 arasında gerçekleşecek. 16.56'da Ay'ın yarı gölgeden çıkması ile de tutulma sona ermiş olacak.

AY TUTULMASI NEDİR?

Dünya, Güneş ile Ay'ın arasına girip Ay'a düşen ışığı kestiğinde Ay Tutulması gerçekleşir. Dünya'nın gölgesinin Ay'ın üzerinde olma durumu olarak da ifade edilebilir. Ay Tutulmasının üç tipi vardır: Kanlı Ay Tutulması, Parçalı Ay Tutulması ve Gölgeli Ay Tutulması.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Tam Ay Tutulması olarak da ifade edilir.Tam Ay Tutulması sırasında Ay ve Güneş Dünya'nın tam ters yönlerinde hizalanır. NASA'ya göre, Ay bütünüyle Dünya'nın gölgesinde kalıyor olsa bile bir miktar Güneş ışığı Ay'a ulaşır. Bu Güneş ışığı Dünya'nın atmosferinden geçerken mavi ışığın büyük bir kısmı atmosfer tarafından filtrelenir ve Ay kırmızı, turuncu gibi bir renkte görünür. Bu yüzden bu Ay'a "Kanlı Ay" denir. Tam Ay Tutulması 104 dakikaya kadar sürebilir.

AY TUTULMASI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA OLACAK?

2022 yılının ikinci ve son ay tutulması olan Kanlı Ay Tutulması 8 Kasım'da, Türkiye saati ile 14.00'de meydana gelecek.

TUTULMA TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Tutulma Asya, Amerika, Avustralya ve Avrupa kıtalarından gözlenebilecek. Ancak Türkiye'de gündüz saatine denk geldiği için net bir şekilde gözlemlenemeyecek.