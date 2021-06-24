banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
‘Kalamış’a 1 metrekare beton dökülmesine izin vermeyeceğiz’
‘Kalamış’a 1 metrekare beton dökülmesine izin vermeyeceğiz’
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları uçunca imitasyon bileziklere talep arttı
Altın fiyatları uçunca imitasyon bileziklere talep arttı
Sedat Peker'den muhalefete ağır sözler!
Sedat Peker'den muhalefete ağır sözler!

Kanal İstanbul'un temelinin atılacağı alan havadan görüntülendi

Kanal İstanbul projesinin temelinin atılacağı Sazlıdere barajı kenarında bulunan alanda hazırlıklar tamamlandı.

Güncel 24.06.2021, 13:02

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İBB başkanı Ekrem İmamoğlu`nun ayrı ayrı incelemelerde bulundukları alan, drone ile havadan görüntülendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Cumartesi günü temeli atılacak Kanal İstanbul`un şantiye alanında incelemelerde bulundu.

Aynı saatlerde projeye karşı çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Sazlıdere Barajı kenarında bulunan İSKİ tesislerinde incelemelerde bulundu.

banner486
Yorumlar (0)
26°
az bulutlu
banner493