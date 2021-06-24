Son Dakika
Emekli olduğu halde ücret karşılığında ders vermeye devam eden öğretmenlerin emekli aylığı kesilecek
TAV’ın bulunduğu konsorsiyum havalimanının yüzde 99’unu tamamlamasına rağmen, ödenmeyen ücret 700-800 Milyon Dolar civarında
Kanal İstanbul'un temelinin atılacağı alan havadan görüntülendi
Kanal İstanbul projesinin temelinin atılacağı Sazlıdere barajı kenarında bulunan alanda hazırlıklar tamamlandı.
Güncel 24.06.2021, 13:02
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İBB başkanı Ekrem İmamoğlu`nun ayrı ayrı incelemelerde bulundukları alan, drone ile havadan görüntülendi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Cumartesi günü temeli atılacak Kanal İstanbul`un şantiye alanında incelemelerde bulundu.
Aynı saatlerde projeye karşı çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Sazlıdere Barajı kenarında bulunan İSKİ tesislerinde incelemelerde bulundu.