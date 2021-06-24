Kanal İstanbul'un temelinin atılacağı alan havadan görüntülendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İBB başkanı Ekrem İmamoğlu`nun ayrı ayrı incelemelerde bulundukları alan, drone ile havadan görüntülendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Cumartesi günü temeli atılacak Kanal İstanbul`un şantiye alanında incelemelerde bulundu.

Aynı saatlerde projeye karşı çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Sazlıdere Barajı kenarında bulunan İSKİ tesislerinde incelemelerde bulundu.