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Kanal İstanbul'un ÇED raporu onaylandı

Kanal İstanbul ÇED Raporu, bugün itibarıyla onaylandı.

Kanal İstanbul'un ÇED raporu onaylandı

Kanal İstanbul ÇED Raporu, bugün itibarıyla onaylandı.

17 Ocak 2020 Cuma 12:51
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Kanal İstanbul'un ÇED raporu onaylandı

Kanal İstanbul projesi, son günlerin en tartışılan konusu olmaya devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dünkü konuşmasında , İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bakarak Kanal İstanbul'u yapacaklarını bir kez daha vurgulamıştı.

75 MİLYAR LİRA VE 7 YIL

Öte yandan projenin ÇED Raporu'nda Kanal İstanbul'un yapım bedelinin 75 milyar lira olduğu ve yapım süresinin 7 yıl olduğu belirtimişti.

Bakan Kurum, "hükümetin çılgın projesi" olarak adlandırılan Kanal İstanbul projesinin bugün itibarıyla onaylandığını duyurdu.

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