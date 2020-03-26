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Kanal İstanbul için ilk ihale önlemler eşliğinde yapıldı

Kanal İstanbul için ilk ihale yapıldı. Dev projenin etki alanında bulunan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin rekonstrüksiyonu için 5 firma teklif verdi.

Kanal İstanbul için ilk ihale önlemler eşliğinde yapıldı

Kanal İstanbul için ilk ihale yapıldı. Dev projenin etki alanında bulunan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin rekonstrüksiyonu için 5 firma teklif verdi.

26 Mart 2020 Perşembe 14:33
2014 Okunma
Kanal İstanbul için ilk ihale önlemler eşliğinde yapıldı

Kanal İstanbul'un etki alanında kalan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin rekonstrüksiyon projeleri için ihale gerçekleştirildi.

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Kanal İstanbul Etki Alanındaki Tarihi Odabaşı ve Tarihi Dursunköy Köprüleri İhalesi için teklifler kapalı zarf usulüyle alındı.

Toplamda 5 firmanın katıldığı ihalede Artuklu Mimarlık'ın teklifi geçersiz sayılırken, Mukarnas Mimarlık 500 bin lira, Hasan Fehmi Şahin 550 bin lira, Safir Jeoteknik 507 bin lira, Altıparmak Mimarlık 408 bin lira teklif etti.

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