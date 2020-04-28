Kanal 7 spikeri Hülya Yürekli Seloni korona virüse yakalandı

Koronavirüs sürecinde pek çok ünlü ismin, medya çalışanının testinin pozitif çıktığını biliyoruz. Koronavirüse yakalanan yeni bir isim ise Kanal 7 spikeri oldu. Kanal 7 Ana Haber Spikeri Hülya Seloni, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Tedavim yetersizdi

Uzun süredir ekranlarda görülmeyen Kanal 7 Ana Haber spikeri Seloni, sevenlerini daha fazla meraklandırmadan kendisi açıklama yaptı. Seloni, Amerikan Hastanesi'ndeki tedavisinin yetersiz kalınca imdadına doktor arkadaşının yetiştiğini belirterek iyi olduğunu söyledi.

Seloni paylaşımında şu ifadeleri kullandı: