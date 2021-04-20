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Kanadalı şirket Türkiye’den 1 milyar dolar tazminat istedi

Kazdağları'nda altın madeni kurmaya çalışan Alamos Gold, uluslararası anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye'den 1 milyar dolar tazminat istedi.

Güncel 20.04.2021, 15:17
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Kanadalı şirket Türkiye’den 1 milyar dolar tazminat istedi

Kazdağları’nda kurmaya çalıştığı altın madeni nedeniyle bölgede protesto gösterilerine yol açan ve madeni kurması için gerekli izinleri yenilenmeyen Kanadalı madencilik şirketi Alamos Gold Türkiye’den 1 milyar dolar tazminat istedi.

Şirket, Toronto borsasına yaptığı açıklamada, Kazdağları’ndaki Kirazlı altın madeni için ana izinlerin ve yakınlardaki Ağı Dağı ve Çamyurt altın madenleri için bazı izinlerin yenilenmediğini belirtti.

İHLAL İDDİASI

Türkiye’ye Hollanda’da kurduğu bir iştirak üzerinden yatırım yapan şirket, Ankara’nın Hollanda ile yaptığı ikili yatırım anlaşmasını ihlal ettiğini ve “el koyma, haksız ve adil olmayan muamele” nedeniyle tazminat istediğini belirtti.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su John McCluskey, şirketin Türkiye’ye 2010 yılında yatırıma başladığını ifade ederek, “10 yıllık çabamıza, 250 milyon doların üzerindeki yatırıma ve madeninin inşa ve işletmesi için gereken tüm izinleri almış olmamıza rağmen daha önce emsali görülmemiş bir şekilde faaliyetlerimiz 18 ay içinde durduruldu” dedi. (REUTERS)

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