Kanadalı Eliza ve Michel LeBlanc çifti 1941 - 1965 arasında doğan 16 çocuklarına hangi harfle başlayan adlar verdi?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonu ile ekranlara geldi. Bir yarışmacıya 125 bin TL değerindeki sorulan 10. soru ekran başındakileri meraklandırdı. Kanadalı Eliza ve Michel LeBlanc çifti 1941-1965 arasında doğan 16 çocuklarına hangi harflerde başlayan adlar vererek Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir? sorusunun yanıtı haberimizde...

Yarışmaya katılan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Beyza, 10. soruya kadar rahatlıkla geldi ancak 125 bin lira değerindeki 10. soruda bilgisi ve mantığı ile çözemediği bir soruyla karşı karşıya kaldı.

Boğaziçi Üniversite'sinde Moleküler Biyoloji okuyan Beyza soruya cevap vermek için seyirci jokerini kullandı.

Ancak seyirci soruya C:J şeklinde cevap verdi. Bu cevap ise yanlıştı. Beyza soruya yanlış cevap vererek elenmiş oldu.

İşte o soru:

SORU:

Kanadalı Eliza ve Michel LeBlanc çifti 1941-1965 arasında doğan 16 çocuklarına hangi harflerde başlayan adlar vererek Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?

A: A

B: E

C: J

D: M

Doğru cevap: B: E

Soruya yanlış cevap veren Beyza pişman olmadığını ancak üzüldüğünü belirtmeden geçemedi.

Baraj sorusuna geri düşen Beyza yarışmadan 15 bin lira ödülle ayrıldı.

Peki bu ilginç sorunun çok merak edilen cevabı yani Kanadalı çiftin dünya rekoruna girecek sayıda aynı harfle başlayan 16 çocuğuna verdiği isimler nelerdi? Sizler için LeBlanc çiftinin çocuklarının adlarını da öğrendik. Çiftin 16 çocuğundan 10'u erkek, 6'sı ise kız. İşte Eliza ve Michel LeBlanc çiftinin 16 çocuğunun adları:

Edith Marie (d. 22 Aralık 1941),

Edouard Joseph (d. 2 Şubat 1943),

Edgar Joseph (d. 12 Mayıs 1944),

Everard Joseph (d. 22 Mayıs 1945),

Edna Marie (d. 19 Ocak 1947),

Emery Joseph (d. 5 Ağustos 1948),

Eymard Joseph (b. 25 Ekim 1949),

Eva Marie (b. 14 Temmuz 1951),

Edouina Marie (b. 17 Şubat 1953),

Emeline (d. 22 Haziran 1954),

Emile Joseph (d. 10 Ağustos 1955),

Eldon Etienne Joseph (d. 19 Temmuz 1957),

Ezard Joseph (d. 21 Ekim 1958),

Elie Joseph (d. 16 Mayıs 1960),

Eliane Estelle Marie (d. 18 Temmuz 1962),

Etienne Joseph (d. 19 Haziran 1965).