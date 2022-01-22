Kalın ve Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'a sert tepki!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Altun, "Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Bu arsızlığı, bu ahlaksızlığı en sert şekilde kınıyorum" dedi.

Gazeteci Sedef Kabaş'ın özel bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözleri sert tepkiyle karşılandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda tepkisini dile getirdi.

"Bu arsızlığı, bu ahlaksızlığı en sert şekilde kınıyorum"

Altun, "Siyasetin de muhalefetin de gazeteciliğin de bir ahlakı vardır. Bu ahlakı bu ülkeye çok görenler, kendilerine saygıları olmayan zavallılardır. Bir sözde gazeteci, nefret saçmak dışında bir hedefi olmayan bir televizyon kanalında arsızca sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor! Bu arsızlığı, bu ahlaksızlığı en sert şekilde kınıyorum. Bu yapılan, sadece ahlaksızlık da değildir, siyaset, muhalefet ve gazetecilik adına aynı zamanda sorumsuzluktur" dedi.

"Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek kimsenin haddi değildir"

"Bu ahlaksızlık ve sorumsuzluk karşısında demokrasi ve hakkaniyet namına sesimizi yükseltmeliyiz" diyen Altun, "Üzülerek görüyoruz ki ülkemizde marjinal bir kesim günden güne radikalleşiyor, radikalleştikçe kamusal alanda öfke nöbetleri geçiriyor. Bu unsurlar her platformda seri yalanlar söyleyip, gazetecilik adı altında ucuz dedikodular yapıyor, hakaretler ediyorlar. Hakaret bir hak, bir özgürlük değil, bir suçtur. İfade özgürlüğü adı altında bu ülkeye yıllardır büyük hizmetler yapan Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Siyasi kabiliyetsizlik radikalizmle, çözümsüzlük hakaretle, bilgisizlik dedikoduyla aşılmaz. Siyaset millete dönerek, gazetecilik haber üreterek yapılır" değerlendirmesinde bulundu.

"Cumhurbaşkanlığı makamının onuru, milletimizin onurudur"

Cumhurbaşkanlığı makamının onurunun milletin onuru olduğunu vurgulayan Altun, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı makamının onuru, milletimizin onurudur. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Milli iradeye saldırmak ancak hadsizlerin yapacağı bir iştir. Cumhurbaşkanımıza ve makamına yapılan galiz hakaretleri bir kez daha şiddetle kınıyorum."

KALIN: ZAVALLI, MÜPTEZEL

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın şahsına ve Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik hakaret dolu sözler, söyleyenin zavallı ve müptezel halini ortaya koymuştur" dedi.



Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer veridi:



"Cumhurbaşkanımızın şahsına ve Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik hakaret dolu sözler, söyleyenin zavallı ve müptezel halini ortaya koymuştur. Bu aziz millet, hadsizlere inat Cumhurbaşkanımıza da onun makamına da sahip çıkmaya devam edecek."



İbrahim Kalın'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti'li pek çok isim Twitter hesaplarından Sedef Kabaş'ın sözlerini kınayan açıklamada bulundu.

Sedef Kabaş’a ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten soruşturma

Katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylediği sözler nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş hakkında, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan soruşturma başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat yazılarak, ilgili yayın kaydının temini ve incelenip tutanak tanzim edilmesi, şüphelinin kimlik ve adres bilgilerinin tespiti ile savunmasının alınması istendi.