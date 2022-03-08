Kahvede kadın emeği yüzde 70’i geçti

Her gün milyarlarca kişi tarafından keyifle tüketilen kahve, birçok ülkenin ekonomisinde önemli rol oynuyor. Dünyada tropikal ülkelerde 25 milyon hane geçimini kahve ile sağlıyor. Uluslararası Kahve Organizasyonu (ICO) verilerine göre kahve sektörü tam anlamıyla kadın emeğiyle büyüyor. Tarladan fincana kadar kahve üretiminde kadın emeği yüzde 70’i aşıyor.

3. nesil kahve dünyasının öncülerinden Coffee Manifesto, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü sektördeki kadın emeğini öne çıkaran mesajlarla kutluyor. Yaklaşık yüzde 70 kadın çalışanın olduğu Coffee Manifesto, aynı zamanda sektöre en fazla kadın barista yetiştiren kurum.

Sektörün barista okulu

Kahve sektörünün tüm dünyada kadın emeğiyle büyüdüğünü söyleyen Coffee Manifesto Genel Müdürü Emel Eryaman Usta şöyle konuşuyor: “Küresel kahve sektöründe çiftliklerin yüzde 30’u kadınlar tarafından işletiliyor. Kahve üretiminde ise emeğin yüzde 70’i kadınlara ait. Biz de Coffee Manifesto olarak kahvedeki kadın emeğine dikkat çekmek istedik. Kafelerimizde ve ürünlerimizde kadınların katkısına dikkat çeken etiketler kullandık. Böylece kadın emeğine dair farkındalık oluşturmak istedik. Coffee Manifesto olarak çalışanlarımızın yüzde 70’e yakını kadınlardan oluşuyor ve her geçen gün artıyor. Ayrıca sektörde en çok kadın barista yetiştiren kurum olmaktan gurur duyuyoruz. Kahveye emek veren ve tüketen tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz.”