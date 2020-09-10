Kahramanmaraş'taki 'dünyanın en saçma binası'na talip çıktı

Kahramanmaraşlıların 'Sarı bina'sı Google'den aratıldığında 'dünyanın en saçma bina'sı olarak ilk sırada yer alıyor. Özel İdare İş Merkezi olan bina, vatandaşların hem buluşma noktası hem de birine adres tarif ederken akıllarına gelen ilk yer.

Bu binanın, Büyükşehir Belediyesi, şehir meydanı projesi kapsamında yıkılacağını duyurdu.

1994 yılında yapılan Özel İdare İş Merkezi'nin saçma olarak nitelendirilmesinin nedeninin görsellikle alakalı olduğunu belirten Gök, "Şehrin merkezinde 2 bin metrekare alan üzerine kurulmuş, şehrimizin fore kazık ile yapılmış ilk, en sağlam binasından biri. Bu binanın yıkılması ülke ekonomisi açısından da şehrimiz açısından da büyük bir kayıp. Bizim de bu kayba gönlümüz razı olmadığı için satılırsa talip olacağımızı gündeme getirdik. Şu an bu binaya 30 milyon lira vermeye hazırım. Bu binanın içerisinde tadilatlar yaparak, şehrimize bir marka kazandırmak için elimizden gelen her şeyi yaparız. O bina ihale ile satılması durumunda 30 milyon liradan çok daha fazla eder ve ihale anında 30 milyonun üzerine de çıkartırız. Yeter ki yıkılmasın, tadilata izin verilsin" diye konuştu.

'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor Google'da 'dünyanın en saçma binası' olarak arama yapıldığında ilk sırada yer alan yapılardan olan Kahramanmaraş'taki 18 katlı Özel İdare İş Merkezi yıkılacak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, binanın yerine şehir meydanı yapılacağını söyledi.

'Binanın içindeki otopark kendi yükünü hafifletecek'

Mustafa Gök, ''Binanın boş olan bölümleri çelik konstrüksiyon ile kapatılabilir'' diyerek bina için çeşitli düşünceler olduğunu ifade etti.

Gök, ''Bir marka kazandırma amaçlı bir otel konsepti düşünüyoruz. Üstü restoran altında dükkanları, fitness salonları, düğün salonu olan komple bir tesis olarak düşünüyoruz. Çünkü binamızın altında 3 kat otoparkı var. Buraya yapacağınız yeni bir binanın şehrin trafiğine ekstra bir yük getirmemesi gerek. Binanın içerisindeki otopark kendi yükünü hafifletecek. Ondan dolayı binanın yıkılması bence şehrimiz için büyük bir kayıp olur" dedi.

Kahramanmaraş'taki Google'den 'Dünyanın en saçma binası' olarak aratıldığında ilk sırada çıkan bina.

'26 YIL ÖNCE YAPILMIŞ DEPREME DAYANIKLI BİNAYI YIKMAK MANTIKLI DEĞİL'

'Dünyanın en saçma binası'nın 26 yıl önce yapıldığını belirten Gök, depreme dayanıklı olduğunu belirtti.