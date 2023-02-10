Kahramanmaraş'ta İnşaat Mühendisleri Odası’nın binası etrafında ayakta kalan tek bina oldu

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hemen her yer enkaza dönmüş durumda. Neredeyse yıkılmayan, zarar görmeyen bina yok gibi. Fakat depremin yıkıcı etkisine karşı hasar olmayan bir kaç yapıdan biri Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası'nın binası oldu.