Kahramanmaraş civarında 7,5'lik deprem olacağını 3 gün önce yazmış

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini açıkladı. Deprem Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adana, Elazığ dışında; Suriye, Mısır ve Lübnan'da hissedildi.

Şiddetli deprem sonrası, gökbilimci Frank Hoogerbeets'in üç gün önce attığı tweet sosyal medyada gündem oldu.

3 Şubat tarihinde sosyal medya hesabında paylaşım yapan Hoogerbeets, "Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye Lübnan) 7,5 deprem olacaktır" ifadesini kullandı.

Gökbilimci Frank Hoogerbeets, dünya genelinde yaptığı deprem tahminleriyle tanınıyor.

NACİ GÖRÜR DE UYARMIŞ

Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür de 4 Şubat'ta, "Yarbaşı-Düziçi/Osmaniye’de 4,2 deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fay Zonunda. Bu zonun Çelikhan-Erkenek-Maraş kesiminden endişe ediyoruz. Bu kesimi NE ucundan 2020 Elazığ depremi yükledi. Bu deprem de küçük de olsa SW ucundan zorladı. Bu uçta son deprem 1998 Adana Depremi." diye yazmış.

Kaynak:haber7