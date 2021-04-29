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Kaftancıoğlu, Erdoğan’a 56 bin lira tazminat ödeyecek
Kaftancıoğlu, Erdoğan’a 56 bin lira tazminat ödeyecek
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Kaftancıoğlu, Erdoğan’a 56 bin lira tazminat ödeyecek

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle hakkında açılan davada 56 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

Güncel 29.04.2021, 15:41
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Kaftancıoğlu, Erdoğan’a 56 bin lira tazminat ödeyecek

İstanbul Büyükçekmece 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında, davacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları Ferah Yıldız ve Ümit Kudbay ile davalı Kaftancıoğlu’nun avukatı Mehmet Süleyman Türker hazır bulundu. Davacı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları, mahkemeden davanın kabul edilmesini ve tazminatın ödenmesi yönünde karar verilmesini talep etti.

“MÜVEKKİLİM SİYASİ BİR KİŞİLİK OLARAK ELEŞTİRİ YAPMIŞTIR”

Davalı Kaftancıoğlu’nun avukatı ise “Müvekkilim siyasi bir kişilik olarak eleştiri yapmıştır. Herhangi bir şekilde hakaret kastı yoktur” diyerek davanın reddedilmesini istedi. Mahkeme, davalı Kaftancıoğlu’ndan 56 bin lira manevi tazminat alınarak, davacıya verilmesi yönünde karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın avukatları tarafından mahkemeye dilekçede CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik küçük düşürücü, aşağılayıcı, yüz kızartıcı ifadeler kullanarak, suç isnat ederek, onur, şeref ve haysiyetini zedeleyerek ağır hakaretlerde bulunduğu belirtilmiş, manevi tazminat edilmişti. (sozcu.com)

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