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Kafkasör yaylasının bakım ve temizlik çalışmaları tamamlandı

Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Artvin'in Kafkasör Yaylası'nda yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte Artvin Belediyesi tarafından bakım ve temizlik çalışması tamamlandı.

Güncel 08.10.2020, 09:16
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Kafkasör yaylasının bakım ve temizlik çalışmaları tamamlandı

Şehrin, en çok tercih edilen piknik alanı olan yaylada kent merkezine 7 kilometre mesafede bulunan bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda, Artvin Belediyesi ekiplerince bakım ve temizlik çalışması tamamlandı.
Kafkasör yaylasında, piknikçilerin ve doğa sever vatandaşlarımızın en önemli dinlenme ve eğlence alanları arasında yer alıyor. Bu kapsamda ekiplerimiz, mesire alanında bulunan masa, bank ve tuvaletlerin, bakım, onarım ve boyama işlemlerini gerçekleştirdi.

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