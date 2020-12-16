KAFES BALIKÇILIĞINDAN ÜLKE EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI

ARTVİN-Borçka Barajı’nın 2009 yılında su ürünleri yetiştiriciliğine açılmasının ardından baraj gölünde yapılan yatırımlarla adeta balık üretim merkezine dönüştüğünü belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur yaptığı açıklamada; “İlimizde küçük çaplı kara tesisleri bulunmakta ve toplam kapasiteleri 350 ton/yıl iken Borçka Barajı’nın tamamlanıp ağ kafes tesisleri kurulunca potansiyel hızla arttı” dedi.

2015 yılına kadar porsiyonluk üretimi yapılmakta iken Türk somonu üretimi önemli bir konuma getirdi diyen Okur, “İlimize talebin artması Borçka Barajı’nın ton kapasiteye ulaşmasını hızlandırdı. Borçka Barajı’nda 11 tesis 5 Bin 645 ton kapasiteye sahip olup kullanım 2020 yılında yüzde 100 olmuştur. 2020 Türk somonu üretim miktarı 6 Bin 440 tondur. Barajlarımıza ilginin artması Deriner ve Artvin Barajlarında tesis kurma potansiyelini hızlandırmıştır. Ayrıca denizde 1000’er ton kapasiteli 2 tesis kurulmuş ve deneme üretimlerini başarı ile tamamlamıştır” ifadelerini kullandı.

Denizde 1500’er ton kapasiteli 2 tesis daha kurulacağını belirten Okur, İlimizin toplam hacmi 40. 000 ton olarak tespit edilmiş olup 25000 ton/yıl üstü üretim planlanmaktadır.

Artvin’in ihracat katkısı ise 2020 yılı için üretim 6440 ton balığın 6000 ton üstü yurt dışı satışı olup satış fiyatı minimum 3,5 dolardır. 6.000.000 x3,5= 21 milyon dolar ve o da 164.850.000 TL’dir” diye açıklama yaptı.

Öte yandan Geleneksel kıyı balıkçılığı 224.000 TL, İşlenmiş ürün desteği: 36.500 TL, Su ürünleri desteği: 4.635.000 TL’dir.