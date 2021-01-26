Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak?

Gözler Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulu Toplantısı kararlarında!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoranların ne zaman açılacağı konusunda Kabine Toplantısı'nı işaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoranların durumuna ilişkin yaptığı açıklamada;



"Kabine Toplantısı'nda bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Şu anda başarılı bir süreç var, bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek istemiyoruz. Ama elimize gelen verilere bakarız. Verilere göre gerekirse bir esneme yapılabilir." ifadelerini kullanmıştı.



Cumhurbaşkanı’nın "Verilere göre gerekirse bir esneme yapılabilir" açıklaması ardından özellikle restoran ve kafe sahipleri kabine toplantısında odaklandı.



Restoran ve kafelerin belli kurallar ile açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği tartışılıyor.



Kabine toplantısının bu haftaki takvimi henüz netleşmedi.