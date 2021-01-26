Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak?
Restoranlar, lokantalar ve kafeler koronavirüs salgını nedeniyle getirilen önlemler kapsamında oturarak hizmet vermeye kapatılmıştı. Vaka sayısındaki önemli düşüşün ardından işletme sahipleri ve vatandaşlar restoranlar ve kafeler açılacak mı sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Başkan Erdoğan da geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada restoranların durumu hakkında İstişarede bulunacaklarını söylemişti. kafeler ne zaman açılacak, kabine toplantısı ne zaman okullar ne zaman açılacak kabine toplantısı ne zaman restoranlar ne zaman açılacak?
Gözler Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulu Toplantısı kararlarında!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoranların ne zaman açılacağı konusunda Kabine Toplantısı'nı işaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoranların durumuna ilişkin yaptığı açıklamada;
"Kabine Toplantısı'nda bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Şu anda başarılı bir süreç var, bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek istemiyoruz. Ama elimize gelen verilere bakarız. Verilere göre gerekirse bir esneme yapılabilir." ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı’nın "Verilere göre gerekirse bir esneme yapılabilir" açıklaması ardından özellikle restoran ve kafe sahipleri kabine toplantısında odaklandı.
Restoran ve kafelerin belli kurallar ile açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği tartışılıyor.
Kabine toplantısının bu haftaki takvimi henüz netleşmedi.