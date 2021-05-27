Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi!

TURYİD Başkanı Kaya Demirer, 1 Haziran'da Türkiye genelinde kademeli açılma beklentisi hakkında açıklamlarda bulundu. Bloomberg HT'ye konuşan Demirer, "Kademeli açılma beklentisine dair yaptığı değerlendirmede, restoranların açık alanlarda saat 24.00'e kadar hizmet verebileceği duyumunu aldıklarını söyledi. Demirer ayrıca, 1 Haziran'dan itibaren hafta sonu yasağının da kalkmasını beklediklerini dile getirdi.

"SEYAHAT KISITLAMASININ ÖNÜNDE DE BİR ENGEL KALMAYACAK"

20 yaş üzerinin aşılanmasıyla 1 Temmuz sonrası kapalı alanların açılabileceğini belirten Demirer, aşılamalardan sonra seyahat kısıtlamasının kalkması için bir engelin kalmayacağını söyledi.

"UYGUN MALİYETLİ KREDİLER BAŞLANGIÇTA ÇOK ÖNEMLİ"

İşletmelerin açılmasının ardından faaliyetlerinin devam edebilmesi için uygun maliyetli kredilerin başlangıçta çok önemli olacağını vurgulayan Demirer, devletten tek haneli faiz ile yüzde 17.5 arasındaki farkın sübvansiyonunu talep ettiklerini belirtti.