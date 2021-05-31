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Kafe ve restoranlar kaça kadar açık?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardındanyeni normalleşme kararlarını açıkladı. Peki restoranlar ve kafeler kaça kadar açık olacak? İşte yeni normalleşme kararları...

Güncel 31.05.2021, 20:27
Kafe ve restoranlar kaça kadar açık?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardındanyeni normalleşme kararlarını açıkladı. Peki restoranlar ve kafeler kaça kadar açık olacak? İşte yeni normalleşme kararları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlar kurulu sonrası yaptığı açıklamada "Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme içme yerleri sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapılabilecek, saat 24.00'a kadarda paket servisi yapabilecek" ifadelerini kullandı.

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