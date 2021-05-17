Kafaları karıştıran ihale... Dört ayda 155 milyon TL arttı

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, yazısında Denizli Şehir Hastanesi için yapılan ihalelere değindi.

Toker, hastane için daha önce ihale yapıldığını ancak o ihalenin iptal edilip yenilendiğini kaydetti. Toker, ilk ihalede olan Kalyon'un ikinci ihalede yer almadığını belirtti.

“SONUCUN BİR SÖZLEŞMEYE DÖNÜŞÜP DÖNÜŞMEDİĞİNİ O GÜNDEN BERİ ÖĞRENEMEMİŞTİK”

Sözcü yazarı Toker, şunları kaydetti:

“Denizli Şehir Hastanesi hakkında ilginç bir gelişme öğrendim.

Önce anımsatma: Sağlık Bakanlığı, ‘yeni nesil’ Denizli Şehir Hastanesi ihalesini 30 Aralık 2020'de yapmıştı. 21/b usulüyle. Davetli firmaları, teklif tutarlarıyla,1 Ocak 2021'de yazdım.

O ihalede 1000 yataklı hastane için, bakanlıkça belirlenen yaklaşık maliyet şuydu: 1.389.418.006 TL, 84 kuruş.

Çoğu ‘tanıdık’ sekiz firma arasında en düşük teklifi 1 milyar 34 milyon TL ile Ekşioğlu Yönetim + Ekşihan ortaklığı vermişti.

Sonucun bir sözleşmeye dönüşüp dönüşmediğini o günden beri öğrenememiştik. Yetkililerden, siyasilerden ses çıkmamıştı.”

“DÖRT AYDA ‘EN DÜŞÜK TEKLİF’ 155 MİLYON TL ARTMIŞ”

Hastaneyle ilgili 6 Mayıs’ta bir ihale daha yapıldığını belirten Toker, yazısını şöyle sürdürdü:

“Meğer Denizli Şehir Hastanesi için 6 Mayıs'ta bir ihale daha yapılmış. Bir eksikle, aynı şirketler teklif vermiş.

Bu kez yaklaşık maliyet: 1.553.848.970,00 TL

Dört ayda 164.5 milyon TL artmış.

Bu kez en düşük teklif, Ermit Mühendislik+Özge İnşaat ortaklığından: 1 milyar 189 milyon TL.

Dört ayda ‘en düşük teklif’ 155 milyon TL artmış.

İlk ihaleye ne oldu? İptal edildiyse neden? İkinci ihaleye neden bir eksikle aynı firmalar çağrıldı? İlk ihalede olup ikincisinde olmayan şirket neden Kalyon? Bilmiyoruz.”

Çiğdem Toker, “En iyisi aynı şehir hastanesi için dört ay arayla yapılan ve gizli tutulan iki ihaledeki teklifleri yan yana kamuoyuna sunalım” dedikten sonra şu grafiği paylaştı: