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Kadir Topbaş son yolculuğuna uğurlandı

Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın cenazesi yapılacak tören öncesi Beyoğlu Belediyesi ve İBB önünde cenaze töreni düzenlendi

Güncel 14.02.2021, 14:45
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Kadir Topbaş son yolculuğuna uğurlandı

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi 09.30'da hastaneden alınarak, Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. Gasilhane'den sonra cenaze Kadir Topbaş'ın Belediye Başkanlığı yaptığı Beyoğlu'na götürüldü. Daha sonra İBB'nin Saraçhane Yerleşkesi önünde cenaze töreni düzenlendi.

İBB’de düzenlenen tören ardından Kadir Topbaş’ın cenazesi Fatih Camii’ne getirildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Topbaş için kılınan cenaze namazına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Topbaş için düzenlenen cenaze namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Topbaş için kılınan cenaze namazı sonrası konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şu şekilde:

Değerli kardeşimiz değerli büyüğümüz Kadir Topbaş beye bizim tabi yol arkadaşlığımız hemen şuracıkta Çarşamba’da İstanbul İmam Hatip Okulu’nda başladı. Tabi İmam Hatip okuluna girdiğimiz de Kadir abimiz bizim 4-5 sınıf önümüzdeydi. Ve orada başlayan yol arkadaşlığımız daha sonra davada da beraber sürdü. İstanbul’da Beyoğlu belediye başkanlığı ardından İstanbul Belediye başkanlığı böyle süren yol arkadaşlığımız devam etti.

Rabbimden geldik tekrar rabbimize döneceğiz. Bundan kaçış yok. Şu anda hizmetinde bulunduğu İstanbul’da Fatih Cami’nin avlusunda uğurluyoruz inşallah hakka. Birazdan da Fatih Cami’nin haziresine defnedeceğiz.

Orada da çok değerli arkadaşları olacak o arkadaşları ile beraber de inşallah rabbim sancağı altından buluşturur. Koronavirüs belası bir çok yol arkadaşlarımız bizden ayrıldı, ayrılıyor ve büyük bir mücadele bu süreçte verildi veriliyor. Şu anda hasta yatağında medet bekleyenler var rabbim inşallah onlara da yardımcı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun.

"TEBESSÜMÜ HEPİMİZİ KUŞATMIŞTIR"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB'deki törende yaptığı konuşmada Topbaş’ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

"İstanbul'umuza gece gündüz demeden hizmet eden Kadir ağabeyimizi uğurlamak için geldik." diyen Yerlikaya, "Mekanı cennet olsun, derecesi ali olsun diyoruz. Cenab-ı Allah hepimize sayılı nefes vermiş. Kardeşiz inanıyoruz, yaptığımız her türlü fiil, söylediğimiz her söz, her şeyimiz ilahi kamerada kayıt altında. Bir hoş seda bırakarak bu ayrılabilmek herkese nasip olsun. Kadir ağabeyimiz o güzel tebessümüyle gönüllerimize her zaman cila çekmiştir. Tebessümü hepimizi kuşatmıştır. Ayrımcılık nedir bilmeden, iki günü bir olmadan hareket etmiştir, hizmet etmiştir. Onun tebessümü hep içimizi ısıtmıştır. İstanbul'a hizmet yolculuğu Beyoğlu’ndan başladı. İstanbul'daki eserleri hep yaşayacak, hep hayırla yad edilecektir. Bizler gönlümüzden geldiğince söylüyoruz ki hakkını helal et Kadir ağabey diyoruz." şeklinde konuştu.

Beyoğlu Belediyesi önünde Topbaş için dualar edilirken, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız Kur'an-ı Kerim okudu.

Yıldız, tören sonunda yaptığı konuşmada, Topbaş'ı 2004 yılının Şubat ayında aynı yerden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na uğurladıklarını hatırlattı.

"Ağabeyim" diye bahsettiği Topbaş'ın İstanbul'un yüzünü ak edecek eserleri hem ilçeye hem de kente kazandırdığını anlatan Yıldız, İstanbul'un, Kadir Topbaşı rahmet ve minnetle anacağını belirterek, "Biz kendisiyle Kasımpaşa'da, Beyoğlu'nda çalışma yaparken kendi çocukluğundaki o sokaklardaki hatıraları paylaşırdı. Bizler Beyoğlu'nda onun bıraktığı hatıralara sonuna kadar sahip çıkacağız. İsminin yaşaması için bu dönemde yapacağımız eserlere Kadir Topbaş ismini vermeyi şimdiden uygun görüyoruz." dedi.

Belediye binası önündeki törende konuşan Eski Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Topbaş hakkında şu mesajlarda bulundu:

Bütün İstanbulluların, Türkiye’nin başı sağ olsun. Başkanımız sevilen, sevgiye kıymet veren bir insandı. Büyükşehirde kıymetli hizmetler yaptı, öncülük yaptı. Allah rahmet eylesin. Verdiği nasihatlerle kulağımızı doldurmuştur. İnsanları severek ötekileştirmeden kucaklamamızı nasihat ederdi. Ailesi başta olmak üzere sevenlerine Allah sabır versin.

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