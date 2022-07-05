Kadir Şeker davasında flaş gelişme! 'Şeker'e tahliye çıkmadı'

Kadir Şeker'in cezası düşürüldü

Mahkeme, Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Şeker'in 10 yıl 10 ay hapsine karar verildi.

Şeker, Konya'da Ayşe Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'a müdahale etmek isterken Duran'ı bıçaklayarak ölümüne sebep olmuştu. Mahkeme, Şeker'i ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırmış, suçun tahrik altında işlendiği gerekçesiyle ceza 15 yıla çevrilmiş, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü. Verilen bu karara yapılan itirazın ardından dosya İstinaf Mahkemesi'ne gönderilmişti. 12,5 yıl hapse çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker, bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme, cezasını 10 yıl 10 aya düşürdü. Tutukluluk halinin devamına karar verdi.