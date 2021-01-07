Son Dakika
Kadir Mısıroğlu'nun yıllar önce söylediği sözler gündeme geldi!
Hayatı boyunca itibar suikastlarına uğramış rahmetli Kadir Mısıroğlu meğer 2020 yılında dünya düzeninin değişeceğin, ABD yerine Çin'in Yahudiler eliyle geçirileceğini biliyormuş. Anlaşılan o ki, uğradığı saldırılar bildikleri yüzündendi...
Güncel 07.01.2021, 12:23
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fes başıma 16 dakika önce
nerden biliyormuş amerikan ajanı mıymış?
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