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Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeğeni Levent İnanır'dan açıklama

Aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı gelen ilk bilgiler arasında yer almıştı. Yeğeni Levent İnanır durumu ile ilgili açıklama yaparak beyinde pıhtı atması olduğunu yalanladı.

Güncel 21.11.2021, 11:16 21.11.2021, 11:23
Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeğeni Levent İnanır'dan açıklama

Muğla Ortaca'da bulunan Kadir İnanır aniden rahatsızlandı. 72 yaşındaki sanatçı, ambulansla Denizli’ye götürüldü.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, burada yoğun bakıma alındı. Yapılan kontrolde, sanatçının beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirtildi.

Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeğeni Levent İnanır'dan açıklama - 3

İnanır'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı kontrol amaçlı olarak yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan İnanır'ın durumu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çok değerli sanatçımız Kadir İnanır’ı Üniversitemiz Hastanesinde misafir ediyoruz. Kendisinin durumu iyi olup, tetkikleri devam etmektedir. Türk sinemasının değerli ismini hekimlerimizin gözetimi altında bir müddet daha misafir edeceğiz."

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır da sanatçının durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Habertürk'ün haberine göre Levent İnanır, felç riski ve yoğun bakım iddialarının gerçek olmadığını belirterek sözlerine şunları ekledi:

"Dayı, sarı nokta nedeniyle yeni bir operasyon yaptırmıştı. Oradan bir pıhtı atması oldu, ama kan sulandırıcıyla sorun halloldu."

Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeğeni Levent İnanır'dan açıklama - 5

Ünlü oyuncu Meltem Cumbul da sosyal medya hesabından Kadir İnanır'ın durumu hakkında şu paylaşımda bulundu:

"Kadir İnanır'ın herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Durumu stabil olmakla birlikte yalnızca tedbir amaçlı olarak doktorlar tarafından müşahade altında tutulmaktadır. Yanıltıcı bilgilendirmelere itibar edilmemesi kendisi ve ailesinin ricasıdır."

KADİR İNANIR KİMDİR? 

Kadir İnanır, 15 Nisan 1949'da Ordu'da doğdu. Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında sahne yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü’nü bitirdi.1967 yılında Ses dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"nda finale kaldı, 1968 düzenlenen Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"nda da birinci oldu.

Bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı. İlk kez başrolde oynadığı 1970 tarihli, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkan Şoray'la başrolleri paylaştı. Daha sonra Şoray'la birçok film daha çevirerek Türk sinemasının erkek yıldızları arasına girdi.

Zamanla daha nitelikli filmlere yöneldi. Atıf Yılmaz'ın yönettiği Utanç (1972), Selvi Boylum, Al Yazmalım (1977) ve Bir Yudum Sevgi (1984), Ömer Kavur'un yönettiği Ah Güzel İstanbul (1981), Kırık Bir Aşk Hikayesi (1981) ve Amansız Yol (1985), Şerif Gören'in yönettiği Tomruk (1982), Sen Türkülerini Söyle (1986) ve Katırcılar (1987), Erdoğan Tokatlı'nın yönettiği Suçumuz İnsan Olmak (1986) ve 72. Koğuş (1987), Zeki Alasya'nın yönettiği Dikenli Yol (1986), Zafer Par'ın yönettiği Yedi Uyuyanlar (1988), Melih Gülgen'in yönettiği Tatar Ramazan (1990) ve Tatar Ramazan Sürgünde (1992) bu filmler arasındadır.

5. Altın Koza Film Festivali’nde başrolünü Filiz Akın'la paylaştığı Utanç (1973) adlı filmle En İyi Erkek Oyuncu seçilen Kadir İnanır, başrollerini Fatma Girik, Serpil Çakmaklı, Nur Sürer, Erdal Özyağcılar ile paylaştığı 1985 tarihli Yılanların Öcü adlı Şerif Gören filmiyle ise 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Kadir İnanır, 1990’da Medcezir Manzaraları adlı film ile 3. Ankara Film Festivali'nde de En İyi Erkek Oyuncu dalında ödülün sahibi oldu. 1998 yılında Flash TV'de 8 ay boyunca ana haber bülteni sundu.

Son dönem Türk sinemasında 2000 yapımı Komser Şekspir adlı Sinan Çetin filminde yer alan ünlü oyuncu, 24 yıl aradan sonra 2003 yılında Gönderilmemiş Mektuplar adlı filmde Türkân Şoray'la yeniden bir araya geldi. Uzun yıllar birbirine yakıştırılan ikili bu filmle de büyük ilgi topladı.2005 yılında Memduh Ün ve Tunç Başaran'ın yönettiği, Fatma Girik ile birlikte başrollerini paylaştığı, Sinema Bir Mucizedir adlı yapımda oynadı.

Oynadığı filmlerin içeriği konusunda da etkili olan İnanır genellikle onurlu, özverili ve güçlü erkek tiplerini canlandırmıştır. Toplam 182 sinema filminde ve 7 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın en uzun soluklu dizisi Marziye adlı yapım oldu. 1995-1996 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Böyle Gitmez adlı bir haber programının sunuculuğunu yaptı.

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