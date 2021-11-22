Kadir İnanır'dan iyi haberler geldi: Uyandı, bilinci açık...

Cumartesi günü aniden fenalaşan Kadir İnanır, Muğla'dan ambulansla Denizli'ye getirilmişti. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen 72 yaşındaki usta sanatçı , burada tedavi altına alınmıştı. İki gündür doktor gözetiminde olan İnanır, dün operasyon geçirdi.

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Üniversite Hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır'ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

UYANDIRILDI

Kadir İnanır'dan saatler sonra iyi haber geldi. Ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesine alınan İnanır, uyandırıldı. Solunum cihazı da çıkartılan İnanır'ın bilincinin açık olduğu bildirildi. İnanır'ın bir süre daha yoğun bakım ünitesinde tedbir amacıyla tutulacağı belirtildi.

JÜLİDE KURAL: KADİR İNANIR BÜTÜN ZORLUKLARI AŞACAK GÜÇTE

Jülide Kural da, hayat arkadaşı Kadir İnanır ile ilgili paylaşımda bulundu. Kural, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

Bildiğiniz gibi Kadir İnanır, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam etmektedir. Hastalığın seyrinde yeni bir durumun gelişmesiyle, 21 Kasım Pazar günü gerçekleşen başarılı bir operasyonun ardından, rutin kontrollerin yapılabilmesi için yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Ameliyat sonrası sağlık durumunda olumsuz herhangi bir durum saptanmamıştır. Çok sevdiği halkının, onun yanında olduğunu kalbinden hissettiğine eminim. Zor bir durum ama Kadir İnanır hepinizin bildiği gibi bütün zorlukları aşacak güçte ve cesarettedir. Her zaman söylediği gibi bu ülkeye mutlaka büyük "Barış" gelecek ve o günün sevincini hepimiz birlikte yaşayacağız. Saygılarımla...

"TAKİBİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan ve Kadir İnanır’ın doktoru Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan, dün açıklamalarda bulunmuştu. Rektör Kutluhan İnanır’ın felç riskinden söz edemeyeceklerini belirterek, “Büyük sanatçımız Kadir İnanır hastanemiz acil servisine gelmiştir. Hızlı bir şekilde gerekli tetikleri yapılmış ve beyin damar hastalığı ön tanısıyla servise alınarak yatağa yatırılmıştır. Kendisi dün akşam bizzat ziyaretimde bilinci açık koopere olup yakın takip edilmek üzere kendisine de bildirilmiş ve şuan da takibimiz devam etmektedir. Bu beyin damar hastalığı seyri açısından hafif ve hasar vermeden atlatılabildiği gibi daha ağır sonuçlar doğurabileceğinden birkaç gün daha yakın takibi gerekmektedir. Gerekli önlemleri almış ve tedavisine başlanılmıştır. Hastamız şu anda koopere. Herkese selamı var ve saygılar sunuyor.” demişti.