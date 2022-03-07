Kadınlar Mobil Cihazları ile En Çok Ne Yapıyor?

Bağımsız araştırma şirketi GlobalWebIndex datalarından baz alınan sonuçlar, ülkemizde kadınların mobil alışkanlıklarını gözler önüne sererken, marka ve reklam verenlerin de kadın hedef kitlelerini doğru bir şekilde yakalamak için izlemeleri gereken stratejileri gözler önüne seriyor.



Türkiye’de kadın mobil kullanıcıların yaş aralıklarına baktığımızda akıllı telefon kullanan kadınların %54’ünü 16-34 yaş aralığı oluşturuyor. Mobil kullanıcı kadınların %31’inin iki çocuğu varken, %15’i üç veya daha fazla çocuk sahibi olduğunu dile getiriyor. Kadınların %73’ü kendini özgüvenli, %72’si açık görüşlü, %61’i ise yaratıcı olarak tanımlıyor.



En büyük sosyalleşme araçlarımızdan biri haline gelen mobil oyunlar da kadınların vakit geçirmek için ilk tercihi oluyor. Türkiye’deki kadınların %89’u oyun oynamak için mobil cihazlarını kullandığını söylerken, %19’u dört veya daha fazla cihaz üzerinden oyun oynuyor. Mobil oyun türlerine baktığımızda ise kadınların en sevdiği mobil oyun türü %52 ile puzzle/platform oyunları olurken, %49 ile aksiyon, %44 ile atış/hedef, %38 ile simülasyon ve %37 ile spor oyunları puzzle/platform oyunlarını takip ediyor. Ayrıca kadın kullanıcıların %19’u mobil cihazlarında günde 4-6 saat vakit geçiriyor.





Kadın, erkek fark etmeksizin hepimiz için belki de en büyük vazgeçilmezimiz haline gelen online alışveriş datalarına baktığımızda, Türkiye’de kadınlar online olarak %35 ile kıyafet satın alıyor. Bunu sırasıyla %29 ile şampuan, %26 ile ayakkabı, %24 ile temizlik ürünleri ve %22 ile kitap takip ediyor.



Ülkemiz; kadın milli takımlarının gösterdiği muhteşem başarılarla adından söz ettirirken, Türkiye’de kadın mobil kullanıcıların %46’sı yüzme, %33’ü voleybol, %30’u ise bisiklet sporu ile ilgilendiklerini bildiriyor. Mobil kullanıcı kadınların kişisel ilgi alanlarına baktığımızda ise %75 ile yemek pişirmek ilk sırada yer alırken, %70 ile müzik, %67 ile yemek/içmek, %66 ile sinema ve %65 ile kişisel bakım takip ediyor.





Araştırmaya ek AdColony EMEA ve LATAM’dan sorumlu Pazarlama Müdürü Melisa Matlum yaptığı açıklamada; “AdColony olarak kişilerin yeni beceriler edinmeleri, kariyerlerini ilerletmeleri ve sonuna kadar başarıya ulaşmaları için eşit fırsatlar sağlanması toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşılması için en büyük inancımız. Kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel başarıları ve katkılarının kutlandığı bu önemli günde aynı zamanda cinsiyet eşitliğini korumak ve hızlandırmak bizim için çok önemli. İstanbul ofisimizde %56 kadın çalışan oranıyla, ileriki süreçlerde de şirket kültürümüzün ve kimliğimizin en büyük temellerinden biri olan eşitliği göz önünde bulundurarak yolumuza devam edeceğiz. dedi.