Kadın Doğum Uzmanından Kadınlara Mesaj: Mücadelenin, Azmin, Sabrın Adıdır Kadınlarımız

Prof. Dr. Öner, “Öncelikle kadınların daha özgür ve saygının sonsuz olduğu bir dünyayı herhalde en çok ben isterim. Çünkü işimiz kadın sağlığı. Bizler kadın sağlığı anlamında elimizden ne gelirse yaparken kadınlarımızın da bu noktada kendilerini ihmal etmemeleri de bizlerin en çok istediği şey. Bu özel günde öncelikle onlardan isteğimiz; kendi bedenlerinin, ruhlarının farkında olmalarıdır. Kadın annedir. Kadın öğretmendir. Kadın ailedir. Kadın huzurdur. Kadın mutluluktur. Kısaca kadınlarımız bizim hayatımızda her şeydir. Bu anlamda bir hekim olarak, bir kadın doğum uzmanı olarak ilk beklentimiz, tıbbi anlamda düzenli kontrolleri ve jinekolojik muayeneleridir.”

MÜCADELENİN, AZMİN, SABRIN ADIDIR KADINLARIMIZ

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, “Bir de anne olmak için çabalayan, umutla gebelik haberi alacağı günü bekleyen kadınlarımız var. Her gün onlarla birlikteyiz. Her gün bambaşka hikayeler dinliyor, birlikte ağlıyoruz. Ve o gözlerle ne görüyorum biliyor musunuz? Kocaman bir umut. Mücadelenin, azmin, sabrın adıdır kadınlarımız. İşte benim her gün gözlerinde umudu gördüğüm o umut ile işime daha da sarıldığım, o güçle de birçok çocuk sahibi olmak isteyen anne adaylarıma anne olmalarına vesile olmam da benim en büyük mutluluğumdur” diyor.

KİMSEYİ DİNLEMEYİN

“Bir tüp bebek hekimi olarak, umutla bizlere başvuran tüm anne adaylarıma, kadınlarımıza en büyük tavsiyem şudur ki; öncelikle o kadar güçlüsünüz, öyle güzel mucizelere vesile oluyorsunuz ki, sakın çocuk istemi tedavi sürecinizde dış seslere kulak vermeyin. Kaygı sizlerin en büyük düşmanı!” diyen Prof. Dr. Gökalp Öner, tedavi sürecindeki anne adaylarına şöyle seslendi:

STRES TEDAVİNİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL

“Kaygılarınızı, korkularınızı bir tarafa bırakın. Siz muhteşem varlıklarsınız. Her şeyi yapabilecek güce sahipsiniz. Hayatınızda hiçbir zaman umutsuzluğa yer olmasın. Stres, tedavinizin önündeki en büyük engeldir. İçinizdeki umudun ışığını hiç söndürmeyin. Kendinizi motive edin. Mücadeleye devam edin. Hiçbir şey için geç kalmadınız. Kendinizde o gücü hissedin. Derin bir nefes alıp yolunuza devam edin korkusuzca. Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun güçlü, mücadeleci, azimli kadınlar.”