Kadıköy'de darp olayına karışan polislerin göreve iade edildiği iddia edildi

İnternethaber yazarı, gazeteci Osman Diyadin, kişisel sosyal medya hesabında açığa alınan polislerin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun göreve iade ettiğini iddia etti.

Osman Diyadin sosyal medya paylaşımında, "Ne demiştik... "Tanıdığım Bakan Soylu o polis kardeşlerimizin başını yere eğdirmezse yedirtmez" Ne oldu? İstanbul Valiliği tarafından açığa alınan polislerimiz İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu tarafından görevlerine iade edildi" ifadesini kullandı.