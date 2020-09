Kaçkarların zirvesine Türk bayrağı diktiler

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Yusufeli Belediyesi organizasyonun düzenlenen geleneksel “Vadi’nin Derinliklerinden Kaçkar’ın Zirvesine Zafer Yürüyüşü” bu yıl da gerçekleştirildi.

Yusufeli Belediye Başkanlığı, Yusufeli Belediyesi Spor Kulübü, Yusufeli Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü, Yusufeli Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü ortaklaşa olarak; 30 Ağustos Zafer Bayramı için Kaçkar dağına zirve tırmanışı ve büyük deniz gölünde rafting ve kano şenliği etkinliği düzenledi.

Bu yıl 3.sü düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı programına Covid 19 pandemisi nedeniyle sınırlı bir grup katılım sağladı.

29 Ağustos sabahı 09.30 da Yusufeli Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Toprak’ın katılımcılara yaptığı kısa bir konuşma sonrasında sporcular, doğaseverler ve dağcılar saat 10.00 da Yusufeli Belediyesi’nin tahsis ettiği araçlarla Yaylalar Köyü Olgunlar Mahallesine doğru yola çıktı, oradan da yürüyerek Dilber Düzü’ne ulaşan katılımcılar akşam burada kamp kurdu.

30 Ağustos Pazar saat 04.00 da, Kaçkar zirvesine zafer tırmanışı gerçekleştirildi. Zirveye çıkan grup saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Yusufeli Gençlik Spor Müdürü ve Yusufeli Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü’nün Artvin Valisi Yılmaz Doruk’u “Vadi’nin Derinliklerinden Kaçkar’ın Zirvesine Zafer Yürüyüşü” davet ziyaretinde devralınan bayrak zirvedeki yıpranan Türk Bayrağı ile değiştirildi.

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ve beraberindeki heyet ise farklı bir güzergâhtan, Yüncüler Köyü’nden 30 Ağustos sabah saat 07.00 da hareket ederek Kaçkar Deniz Gölüne ulaştı ve buradaki etkinliklere katıldı.

Başkan Aytekin yaptığı konuşmada” Geleneksel hale getirdiğimiz 30 Ağustos Zafer tırmanışını bu senede gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Dağcılarımız zirve yaptılar. İki farklı güzergâhtan deniz gölüne kadar birlikte yürüdük. Bu sene pandemi dolayısıyla sayıyı kısıtlı tuttuk. Bu vesile ile Malazgirt’ten, Başkomutanlık meydan muharebesine kadar bu topraklar için can vermiş, mücadele etmiş bütün ecdadımızı rahmetle minnetle yâd ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de Kaçkar Zirveye yürüyüşlerimiz devam edecek. Burada olmak her şeye rağmen güzel biz her sene 30 Ağustos da Kaçkar Zirveye yürüyüşümüzle burada olacağız, sizler neden olmayasınız diyorum. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.’’ dedi.

Kaçkar dağları Doğu Karadeniz’in sıra dağlarından olup zirve 3937 metredir. Rize ve Artvin illerinin kesişim noktasında olup dağcıların en çok kullandığı rota Yusufeli Olgunlar – Dilberdüzü rotasıdır. Yusufeli’nde oluşturulan alternatif yeni rota Yusufeli – Yüncüler Köyü – Soğanlıgöl rotasıdır.