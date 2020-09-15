Kaçak ve sahte plakalı araç dönemi sona eriyor

Geliştirilen proje sayesinde elektronik çipli plaka yöntemiyle emniyet güçlerinin işinin kolay hale gelmesi amaçlanıyor. Konuyla ilgili şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Demirbaş ‘’ Geliştirdiğimiz sisteme İtalya, Belçika, Fransa, Hollanda, Katar gibi birçok ülkeden talep var. Ülkemizde devam eden yerli ve milli teknoloji atağına bizlerde Türkiye’de oluşturacağımız üretim ağıyla bu teknolojiyi dünyaya ihraç ederek katkı sağlamak istiyoruz ‘’ ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin son dönemlerde sık sık gündeme getirdiği milli ve yerli teknolojide üst seviyeye ulaşma amacı, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Yapılan dev projeler, teknolojide yerlileşme hedefini beraberinde getirirken yaşanan gelişmeler özellikle yurt dışındaki bazı şirketlerin de ilgisini çekiyor.

Üretimin Adresi Türkiye

Güvenlik alanında yeni bir sistem geliştiren Fransa merkezli Türk firması Zifort Immatriculation, yerli teknoloji atağına destek vermek amacıyla üretim için Türkiye’yi seçti. Projedeki en büyük hedefin Türkiye’de sistemin geliştirilerek, dünyaya ihraç edilmesi yönünde olduğu aktarıldı.

Kaçak Veya Sahte Plakalı Araçlara Anında Müdahele İmkanı

Geliştirilen yerli teknolojiyle ilişkin görüşlerini paylaşan Abdullah Demirbaş ‘’ Dijitalleşen dünyamızda, her konuda olduğu gibi plaka konusunda da gelişmeler var. Çipli plakalar, görsel plakanın bir nevi dijital hali konumunda bulunuyor. Çipli plaka sayesinde, sahte plakalar tarihe karışacak. Emniyet güçlerinin işini kolaylaştıracak bu sistemle üzerinde elektronik çip bulunan plaka sayesinde, aracın ruhsatı, muayenesi ve sigortasına anında erişim imkanı sağlanacak. Aracın geçişi sırasında, yerleştirilen okuyucular sayesinde ise elektronik çip okunacak ve olası kaçak veya sahte plakalı araçların tespiti sağlanacak. Mevcut plakalarda özellikle kış aylarında yaşanan kar, çamur gibi sebeplerden dolayı plakalar okunamıyor. Yeni teknolojiyle birlikte yerleştirilen okuyucular sayesinde plakanın okunamama sorunu da ortadan kalkacak ‘’ dedi.