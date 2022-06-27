Kabine Toplantısı Sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulunuyor... (CANLI)

Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararlar doğrultusunda kamuoyunu bilgilendiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öne çıkan açıklamaları:

Ülkemiz ve milletimiz için eser ve hizmetlerle dolu pek çok program gerçekleştirdik. EFES 2022 tatbikatının son günü törenleri için gittiğimiz İzmir'de ordumuzun gücünü bir kez daha yerinde gördük.

Dünyanın terörle mücadele tecrübesi en eski ve en etkin ülkelerinin başında geliyoruz. İnsani krizlerin yükünü en fazla taşıyan ülke konumundayız. Sınır ötesi harekatlarımızla dost ve kardeş ülkelere verdiğimiz desteklerle, ilkeli duruşumuzla farkımızı her alanda gösteriyoruz. Rusya Ukrayna savaşı bir kez daha göstermiştir ki kendi vizyonu bulunmayan ülkelerin işi çok zordur. Bize yöneltilen tenkitler hatalarımızdan değil, Türkiye'nin kendi belirlediği istikamete yürümesinden kaynaklanıyor.

SURİYE'YE HAREKAT HAZIRLIĞI

Hazırlıklar biter bitmez yeni harekatlara başlayacağız.