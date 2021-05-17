Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Toplantının gündemi ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün saat 15.00'te Beştepe'de toplanacak. Toplantıda önemli kararlar gündemde yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklama yapacak.

Toplantının öncelikli gündemi korona virüsle mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, bir sunum gerçekleştireceği toplantıda, 17 günlük tam kapanma sürecinin sonuçları analiz edilecek. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde değerlendirme yapılacak.

İçişleri Bakanlığı'nca dün açıklanan kademeli normalleşme planı 1 Haziran'a kadar uygulanacakken, 1 Haziran sonrası hangi tedbirlerin alınacağı da görüşülecek. Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.

AŞILARDAKİ DURUMLARDA GÖRÜŞÜLECEK

Türkiye'de korona virüsle mücadele kapsamında yapılan aşı sayısı 26 milyona yaklaştı. Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak. Bu çerçevede toplantıda, Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde de durulacak, yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.