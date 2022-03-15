Kabine toplantısı bugün yapılacak! Kabine toplantısı gündeminde neler olacak?

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI KABİNE GÜNDEMİNDE

Diğer yandan Türkiye'nin çabaları sonucunda, Rusya ve Ukrayna Dışişleri bakanlarının ilk kez bir araya geldiği Antalya Diplomasi Forumu'nun yansımaları ele alınacak.

DİPLOMATİK ATAĞIMIZ DEĞERLENDİRİLECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların mevkidaşları ile yürüttüğü yoğun diplomatik temaslar görüşülecek

EKONOMİ; Kabine Toplantısı'nın gündeminde öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının Türkiye'ye etkileriyle ilgili kapsamlı birdeğerlendirme yapılacak. Alınacak olası tedbirlere ilişkin yol haritası konuşulacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Kabine toplantısında yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları ve koronavirüs salgınına yönelik adımlar da değerlendirilecek.

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Koronavirüs salgını ve mecliste gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili de başlıkların olacağı kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan, toplantının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak. (sabah)