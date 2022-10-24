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Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye’de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla karargâhı Suriye/Şeddade’de bulunan Çavreş Tugayı Sabotaj Taburu Sorumlusu Amed Dorşin kod Eyyüp Yakut’u etkisiz hale getirdi.
Kabine toplanıyor! İşte masadaki konu başlıkları
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda, anayasa değişikliği teklifi, enflasyonla mücadele ve ekonomi konuları masada olacak.
Güncel 24.10.2022, 09:04
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabinenin gündeminde başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak anayasa değişiklik teklifinin olması bekleniyor.
Bu kapsamda hazırlanan taslak metin ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından bir sunum yapılacak.