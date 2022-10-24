Kabine toplanıyor! İşte masadaki konu başlıkları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabinenin gündeminde başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak anayasa değişiklik teklifinin olması bekleniyor.

​Bu kapsamda hazırlanan taslak metin ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından bir sunum yapılacak.