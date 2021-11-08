Kabine sona erdi! Erdoğan çok önemli açıklamalarda bulundu

Bakanlar Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 saat 40 dakika süren toplantı sona erdi. Kabine'nin ardından Erdoğan millete sesleniş konuşmasını gerçekleştiriyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Kabine toplantımızdan sağlıktan dışişlerine, sağlığa kadar birçok konuyu, milletimizin pek çok meselesini enine boyuna görüştük. Salgın, yeni dalgalar ve yeni varyantlar halinde insanlığı tehdit etmeyi sürdürüyor.

* Bu durum gelişmiş ülkeler dahil tüm devletlerin başta sağlık olmak üzere temel altyapılarını giderek zorlamaktadır. Türkiye olarak en büyük avantajımız sağlıktan üretime tüm kritik alanda son 19 yılda kapsayıcı ve güçlü bir altyapıyı kurmamızdı

* Ülkeler maske savaşı verirken biz ihtiyaçlarımızı rahatça karşılayabildik. Dünyadaki pek çok yerlerde devletlerle vatandaşlarla güven problemi yaşanırken biz hedeflerimize yürümeye devam ettik.

* Sonuçta ortaya çıkan tablo ülke ve millet olarak sahip bulunduğumuz potansiyeli siyasi ve ekonomik her alanda harekete geçirebilmemize imkan verecek bir zeminin varlığına işaret ediyor. Bir yandan salgınla mücadeleyi kesintisiz şekilde devam ettirirken azim kararlılıkla da işte bu fırsatları değerlendirmenin gayreti içindeyiz.

* Sağlık hizmetlerinde herhangi bir krize asla izin vermedik vermeyeceğiz. Vaka, hastaneye yatış, yoğun bakım ve vefat sayıları kontrol edebileceğimiz bir seviyededir.

* Özellikle hastanelerde sunulan hizmetlerde elbette bazı aksaklıklar gecikmeler yaşanabilmektedir. İnşallah bunların önüne geçecek tedbirleri de en kısa sürede alacağız.

* Salgın tedbirlerinin turizm ve ticarette yol açtığı sıkıntıları da normalleşme adımlarıyla büyük ölçüde geride bıraktık.

YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

* Okullar açık mı kalacak, kapanacak mı tartışması da artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim-öğretim kesinlikle devam edecektir.

* Bu vesileyle Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağını milletimizle paylaşmak istiyorum. Salgını ülkemizin gündemden tamamen çıkartana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Kapanma dönemlerinde verdiğimiz kapsamlı ve yerinde desteklerle ekonomik faaliyet yürüten aktörlerin ve vatandaşlarımızın telafi edilemez sorunlar yaşamalarının önüne geçtik.

* Genç işsizliği önlemek için 251 organize sanayi bölgesinde açmayı taahhüt ettiğimiz mesleki eğitim merkezlerinden 87’sini faaliyete geçirdik. Halen hazırlıkları süren 164 mesleki eğitim merkezini de inşallah ocak ayında açıyoruz.

ELEKTRİK FATURALARI HAKKINDA YENİ KARAR

* Avrupa'da ekranları başında bizi izleyen milletime özellikle sesleniyorum. Avrupa'da doğalgaz fiyatları 2020 yılı başındaki 115 dolar seviyesinden geçtiğimiz ay itibari ile 1100 dolar, piyasada 1500 dolar seviyesine kadar çıktı. Buna karşılık biz ülkemizdeki vatandaşlarımızın yaklaşık 150 dolardan veriyoruz.

* Alış fiyatımıza göre baktığımızda ise doğalgazı hane halkına %76 indirimle vererek 50 milyar liralık bir sübvansiyon yaptığımızı söyleyebiliriz.

* Aynı şekilde petrol fiyatları 2020 yılı başındaki 42 dolar seviyesinden 80 dolar seviyesine kömür fiyatları 50 dolardan 270 dolar seviyesine kadar yükseldi. Vergiden 60 milyar TL'yi bulan bir fedakarlık yaparak akaryakıt fiyatlarını dengede tutmanın gayreti içinde olduk.

* Küresel düzeydeki tüm bu yükselişe rağmen bu yıl elektriği maliyetinin neredeyse yarısı düzeyinde bir faturayla vatandaşlarımıza vererek 17 milyar liralık bir sübvansiyon yaptık.

* Böylece sadece 2021 yılında vatandaşlarımızın cebinden toplamda 127 milyar liralık ilave bir meblağın çıkmasını önledik.

* Bir başka ifadeyle her vatandaşımıza yıllık 1500 TL’nin üzerinde bir enerji desteği vermiş olduk. Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık.

* Hem enerji sektöründeki kurumların dengelerini bozmayacak, hem vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek bir yaklaşımla bu küresel enerji krizini yönetmeyi sürdüreceğiz.

SURİYE VE IRAK TEZKERESİ

* Geçtiğimiz hafta TSK’nın Suriye ve Irak’taki terör yuvalarına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresindeki yaşanan tartışmalar endişelerimizi artırmıştır. Türkiye’nin sınır ötesi operasyonu siyasi üstü söz konusudur.

* Halbuki bu tezkereye karşı çıkmak, TSK’nın kahramanca mücadele etmesi sayesinde bitme noktasına gelen terör örgütlerine can simidi atmak demektir. Daha önemlisi bu tezkereye karşı çıkmak, bölücü terör örgütünün siyasi uzantısının emrine girmek demektir.

* Türkiye’nin en eski halihazırda örgüt kuklası yapı tarafından yönlendirildiğini görmekten Türk siyaseti adına üzüntü duyuyoruz. Kimi belediyelerdeki bazı birimlerin bu parti yönetimine verildiğini zaten millet veriyor.

* Meclis’te Irak ve Suriye tezkerelerine hayır demelerini, Yozgat’a gidince Kandil’i yakıp yıkmaktan söz etmesi de omurgasızlık örneğidir. Meclis’te tezkereye hayır demekle kalmayıp büyükelçilere tepki göstermekte destek olmayan bu zihniyete milletimizin bu ülkenin kaderini asla temsil etmez.

* Milletimiz değerlerimize hakaret etmekten başka vasıfları olmayan, her kritik durumda ülkesinin hasımlarının yanında saf tutanların gerçek yüzünü gayet iyi biliyor. Türkiye geçmişte tek parti faşizmini yendiyse, inşallah bu çarpık zihniyeti de tarihin tozlu topraklarına kaldıracaktır.

LÜTFÜ TÜRKKAN’A SERT TEPKİ

* Bingöl’de şehit yakınına yapılan edepsizliğini de aynı alçak zihniyetin tezahürü olarak nitelendiriyorum. Neresinden tutsanız terbiyesizlik, saygısızlık, alçaklık olan bir skandalla karşı karşıyayız. Kardeşinin gencecik bedeni PKK terör örgütü tarafından parçalanan şehit yakınını onun namusuna, bacısına en ağır küfürleri yaparak bastırmaya çalışması insanlığa sığmaz.

* Şehitlik makamının değerini kavrayamamış olmasının ötesinde, milletvekili sıfatına da o kutlu çatının altında bir dakika durmaya hakkı yoktur. Partisinin grup başkan vekilliğinden ayrılması, bu iş için bir çıkış yolu değildir. Artık sözde milletvekili olan bu kişinin parlamento çatısı altında yeri olmaması lazım.

* Kaldı ki başında bayan bir kadın genel başkanın olduğu bu partide bir şehidin bacısına küfredilmesi karşısında buna tahammül etmemesi ve kesinlikle bu zatı partisinden ihraç etmesi gerekir. Duruş bu olması gerekir.

* Ne yazık ki başkan yardımcılığından ihraç etmişler. Kimi kandırıyorsunuz. Geçmişi benzer çok edepsizliklerle dolu bu siyasetçi müsvettesi sadece bir kamu bankası olan Ziraat Bankası’na 36 milyon dolar borcu olan ve henüz borcu temizleyememiş olan bu kişi aynı zaman Kocaeli’de devlete ait arazileri işgal etmiş ve orada ciddi sıkıntılar yaşanmıştı.

KILIÇDAROĞLU’NA KADIN HAKLARI TEPKİSİ

* Kadın STK’lara sesleniyorum. Ey kadın STK’ları siz ne iş yapıyorsunuz. İlla sizin örgüte ait bir kadına küfredilirse, hakaret edilirse o zaman mı ayağa kalkacaksınız? Bir şehidimizin bir yakınına küfür edildiğinde niye sokağa düşmüyorsunuz? Anamuhalefet başkanı daha 2 gün önce yaptığı açıklamada kadın haklarından bahsediyordu. Şehidimizin bacısına yapılan bu saldırıyı acaba siz nereye kadar görmezlikten geleceksiniz.

* Hani sen kadın haklarını savunuyordun. Bunların hiçbiri de şehit yakınına hakaret eden bu rezil şahsa karşı harekete geçmeyerek amaçlarını bir kez daha göstermişlerdir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi bu çirkin ve alçak zihniyetin şerrinden muaf eylesin istiyoruz.

* Bu şahsın milletvekilliğinin sonlandırılması dahil, en ağır bedelleri ödemesi için siyasi ve hukuki tüm imkanları kullanacağız.

” TÜM AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUZ”

* Aziz milletim bugün Azerbaycan’ın Karabağ’ı ve işgal altındaki topraklarını kurtardığı zaferin 1. yıl dönümüdür. Bu zafer için Cumhurbaşkanı Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Mayınlı arazilerin temizlenerek yeniden tarıma ve ekonomiye kazandırılması konusunda Azerbaycanlı kardeşlerimize destek veriyoruz.

* Yapılan anlaşmadan haklarını almaları konusunda her platformda yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Bu yeni dönem Ermenistan’ı da yıllarda içinde hapsettiği cendereden fırsatlar sunmaktadır. Dünyanın siyasi ve ekonomik bakımdan en mümkün bölgesi olan Kafkasya’nın burada yaşayan herkesin huzuru için kullanmasını istiyoruz.

AKM’NİN AÇILIŞI

* Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünü ülkemize yeni eserler kazandırarak kutladık. Önce başkent millet bahçesini milletimize kazandırdık. Cumhur İttifakı olarak sayın Devlet Bahçeli beyle birlikte bu açılışı yaptık ve tüm Ankaralıların hizmetine sunduk. 29 Ekim’de ise yeni AKM’nin açılışını yine Devlet beyle çok sayıda katılımla gerçekleştirdik. Kültürel faaliyetlere verilen destekleri artırdık. Ülkenin dört bir yanında kültür sanat merkezleri açıktık.

* Cumhuriyetimizde ilk kez bir müzik üniversitesini Ankara’da kurduk. Biz çağdaşlık adına geleneği yok sayılmasını da, gelenek adına çağın gerçeklerini yok sayılmasını da reddettik. Anadolu irfanının tertemiz nefesini insanımıza ve dünyaya yeniden hissedecek kültür sanat insanlarımıza ihtiyacımız var. Bize yeni ufuklar açan, yeni duygular yaşatan kültür ve sanat insanlarının arayışı içindeyiz.