Kabil'den gelen Mehmetçik için tören! Bakan Akar'dan flaş açıklama

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Mehmetçik, görev aldığı tüm coğrafyalar gibi Afganistan’da da milli, manevi ve mesleki değerlerimize yaraşır şekilde görevlerini başarıyla icra etti. Tüm risk ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz. En büyük takdir güvenilmek, en büyük başarı da buna layık olmaktır. Sizler bunu başardınız. Hepinizi tek tek alınlarından öpüyorum.

Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

(Kabil Havalimanı'nın işletilmesi)

İşletilmesine yönelik talep gelmesi durumunda Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda desteğe her zaman hazır olduğumuzun bilinmesini isterim.

Karada, denizde ve havada her türlü görevlerini icra eden mesai arkadaşlarıma hayırlı, kazasız, belasız görevler diliyorum.