Kabe uzaydan böyle görüntülendi!

Fransız astronot Thomas Pesquet, Twitter hesabından, "Hayırlı Bayramlar (EidMubarek)" etiketiyle İngilizce ve Fransızca olarak "Mekke! O kadar parlak ki göz kamaştırıyor" mesajını paylaştı.

Fransa'nın Suudi Arabistan Büyükelçisi Ludovic Pouille, paylaşımı Pesquet'in görseliyle 'Mekke-i Mükerreme'nin uzaydan harika göründüğünü' söyleyerek retweetledi. Büyükelçi Ludovic Pouille, Suudi Arabistan'daki 6 bin Fransız vatandaşının bu jestten dolayı 'gururlu ve mutlu olduğunu' ifade etti.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) operasyonuyla ABD'li Shane Kimbrough ve Megan McArthur, Japon Akihiko Hoshide ile Fransız Thomas Pesquet olmak üzere dört astronot, Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in Falcon 9 roketiyle 23 Nisan'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmişti.