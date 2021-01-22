Joe Biden Kürt mü?

İşte o paylaşım...

Geçenlerde konuştuğum bir Kürt dostum söyledi,ciddi olduğuna inanmak zor olsa da, amacın ne olduğunu tahmin etmek zor değil, birileri diyormuş ki,Biden’ın gerçek ismi Cımoyê Bahattîn Ağa imiş!Erivan’dan ABD’ye göç etmiş bir Kürt aileden geliyormuş ve aslen Bıruki aşiretindenmiş! pic.twitter.com/f8TXFHxnkB