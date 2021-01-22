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Joe Biden Kürt mü?
Ak Parti eski milletvekili Orhan Miroğlu sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında, "Geçenlerde konuştuğum bir Kürt dostum söyledi,ciddi olduğuna inanmak zor olsa da, amacın ne olduğunu tahmin etmek zor değil, birileri diyormuş ki,Biden’ın gerçek ismi Cımoyê Bahattîn Ağa imiş! Erivan’dan ABD’ye göç etmiş bir Kürt aileden geliyormuş ve aslen Bıruki aşiretindenmiş!" ifadelerine yer verdi.
Güncel 22.01.2021, 10:43 22.01.2021, 10:58
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İşte o paylaşım...
Geçenlerde konuştuğum bir Kürt dostum söyledi,ciddi olduğuna inanmak zor olsa da, amacın ne olduğunu tahmin etmek zor değil, birileri diyormuş ki,Biden’ın gerçek ismi Cımoyê Bahattîn Ağa imiş!Erivan’dan ABD’ye göç etmiş bir Kürt aileden geliyormuş ve aslen Bıruki aşiretindenmiş! pic.twitter.com/f8TXFHxnkB— Orhan Miroğlu (@OrhanMiroglu) January 21, 2021