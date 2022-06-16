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Jimmy Key'den muhteşem İlkbahar/Yaz koleksiyonu!

Bir İzmir markası olan Jimmy Key, her ay mağazalarında yepyeni bir tema sunmaya devam ediyor. Yazın enerjisini taşıyan, Ege'nin ruhunu yansıtan Haziran koleksiyonu, yaşamdan keyif alan kadınların ilgisini topluyor.

Güncel 16.06.2022, 09:56

İzmir Selway AVM'de, 1000m2 alan üzerinde 2. mağazasını açan Jimmy Key, bu zamana kadarki en yüksek hacimli mağazası olduğunu duyurdu. 10 Haziran'da müşterisine kapılarını açan mağaza İzmir ve çevre illerden gelen misafirleriyle büyük ilgi görüyor. Markanın ciro rekorlarının bu mağazadan gelmesi ön görülüyor. 

17 ilde 47 mağazası ve e-ticaret platformuyla ülkenin her noktasına hizmet veren Jimmy Key, yıl boyunca yeni mağazaları bünyesine katacağını müjdeledi. Global pazarda da marketplace olarak bilinen alışveriş sitelerinde yer almaya başlayan markanın mağazaları da açılmaya başlıyor. 

Jimmy Key İlkbahar / Yaz koleksiyonunu www.jimmykey.com adresinden de inceleyebilirsiniz...

#Jimmy Key
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