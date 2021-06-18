Jandarma ihalesi, Oğuzhan Asıltürk'ün yeğenine mi verildi?

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Saadet Partisi’nin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün, partinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve yönetimine karşı büyük kongrenin toplanması çağrısını da içeren 53 maddelik açıklamasına ilişkin kaleme aldığı yazısında, “Saadet Partisi'nde neden muhalefete başladı? Bürokraside yaptığım araştırmada gerçeği ortaya çıkardım” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı'nın yaptığı bir ihaleye dikkati çeken Uğuroğlu, söz konusu ihaleyi yaklaşık 10 yıldır "MRD Bilişim Şirketi"nin kazandığını, son ihaleyi de 3,8 milyon dolar vererek kazandığını ancak İçişleri Bakanlığı’nım aniden, "MRD Bilişim Şirketini" diskalifiye ettiğini kaydetti.

“Peki, ihale yenilenmeden hangi şirkete verildi? - Forte Bilişim Şirketi İhalede ikinci olan bu şirketin sahibi kim? - Cemal Asiltürk” diyen Uğuroğlu, “Ahlaki, manevi, siyasi ve ticari” başlıklı yazısının devamında da şunları aktardı:



GÖSTERDİĞİ ADAYA DİKKAT ÇEKTİ

“Asiltürk soyadı dikkatinizi çekti değil mi? Peki, kim bu Cemal Asiltürk. Bingo… Evet, Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın dönemde görüştüğü Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün yeğeni… Sonuç çok net: Ahlaki, manevi, siyasi ve ticari.”

Uğuroğlu yazısında ayrıca, Oğuzhan Asiltürk'ün Saadet Partisi Genel Başkanlığı'na göstereceği adaya dikkati çekerek, “Aday kim? AKP döneminde TÜBİTAK, Başbakanlık Başmüşavirliği ve TBMM'de müşavirlik görevlerinde bulunan Yeni Şafak'ta yazıları da yayınlanan Erdoğan'a da çok yakın bir isim: Prof. Dr. Mete Gündoğan” dedi.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan "ihale" iddiasına yanıt

Jandarma Genel Komutanlığı, Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu'nun, köşesinde bahsettiği "Jandarma Genel Komutanlığı’nın ihalesi Oğuzhan Asiltürk'ün yeğeninin şirketine verildi" iddiası üzerine açıklama yaptı.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığının yaptığı bir ihale kısa süre önce sonuçlandı. Bu ihaleyi yaklaşık 10 yıldır MRD Bilişim Şirketi kazanıyordu ki son ihaleyi de 3,8 milyon dolar vererek kazandı. Ancak ne olduysa oldu… Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı, ihaleyi kazanmasına rağmen MRD Bilişim Şirketini diskalifiye etti" şeklindeki iddiaların yer aldığı belirtildi.

Bahsi geçen ihalenin jandarma istihbaratının teknik altyapı donanım güncellemesi için üç yılda bir düzenli yapıldığı ifade edilen açıklamada, 2020 yılı Kasım ayında yapılan ihaleye katılması amacıyla 9 firmaya davetiye mektubu gönderildiği, ihale günü istekli 7 firmanın ihaleye iştirak ettiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Teknik şartnameye göre yapılan kontroller neticesinde ihale şartlarını karşılayan, aralarında MRD Bilişim Şirketi ve Forte Bilişim Şirketinin de olduğu 4 firma ile ihale sürecine devam edilmiştir. İhalenin devamında fiyat iyileştirilmesi kapsamında açık eksiltme usulüne geçilerek firmalardan fiyat tekliflerini düşürmeleri istenmiştir. Açık eksiltmenin 28’inci turunda diğer firmaların ihaleden çekilmesiyle 3 milyon 780 bin ABD doları ile en iyi teklif veren MRD Bilişim Şirketi ihaleyi kazanmıştır. Akabinde aynı firma ile yapılan pazarlık sonucunda ihale 2 milyon 430 bin 714,26 dolar tutar karşılığında MRD Bilişim Şirketinde kalmıştır. Sonuç olarak, 4 Aralık 2020 tarihinde MRD Bilişim Şirketi ile sözleşme imzalanmış, Forte Bilişim Şirketi ile herhangi bir anlaşma imzalanmamıştır. Köşe yazısı ve haberlerde iddia edildiği gibi İçişleri Bakanlığınca MRD Bilişim Şirketinin diskalifiye edilmesi ve ihalenin Forte Bilişim Şirketine verilmesi gibi bir husus kesinlikle söz konusu olmayıp iddia edilen hususlar tamamen asılsız ve iftira niteliğindedir."

Söz konusu asılsız iddiaların Jandarma Genel Komutanlığınca gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük yapılıyormuş izlenimi yaratmak, bu vesileyle kamuoyunu yanıltmak ve kamuoyu nezdinde Komutanlığın saygınlığına gölge düşürmek maksadıyla yazıldığının değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, "Bu asılsız iddiaları ileri sürenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır." ifadesine yer verildi.(kaynak:patronlardunyasi.com)