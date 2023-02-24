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James Bond'dan yardım çağrısı ile 101 milyon sterlin tolandı
James Bond’u canlandıran İngiliz aktör Daniel Craig'ın depremden sonra yardım çağrısı yaptığı İngiltere merkezli yardım kuruluşları 101,5 milyon sterlin topladı.
Güncel 24.02.2023, 21:17
Sinema tarihinin en ikonik karakterlerinden biri olan James Bond’u canlandıran İngiliz aktör Daniel Craig Türkiye'ye yardım için kolları sıvayanlardan biri oldu.
Ünlü oyuncu İngiltere'deki on dört yardım kuruluşunu bir araya getiren Disasters Emergency Committee (DEC) ile koordineli çalışan ünlü oyuncu Türkiye ve Suriye için yardım kampanyası çağrısı yapmıştı.
101 milyon sterlin topladı
54 yaşındaki ünlü aktör, depremlerden bu yana toplanan miktar hakkında bilgi verdi. Craig 101,5 milyon sterlin topladığını duyurdu. Dünyaca ünlü yıldız, toplanan yardımlara ilişkin bir teşekkür mesajı yayınladı.