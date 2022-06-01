“Jahrein” olarak bilinen muhalif isim Ahmet Sonuç, son dönemde CHP ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sert söylemleriyle dikkat çekmişti.

Jahrein'in bu açıklamaları, sosyal medyada kendisi gibi muhalif takipçilerinin tepkilerine neden oldu.

Spam saldırısı nedeniyle hesabı askıya alındı

Son olarak aldığı tepkiler sonrası spam saldırısına uğrayan Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı.

Jahrein ne demişti

“Jahrein” olarak bilinen muhalif isim Ahmet Sonuç, Adem Metan'ın YouTube kanalında yayınladığı “Peki Sonra?” programına konuk olmuştu.

Yerel seçimlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verdiği destekle tanınan Jahrein, sert eleştirilerde bulunmuştu.

“AK Partililerden daha kötüler”

Adem Metan’ın “Muhalefetin içerisindeki isimleri eleştirmeye başladın. Bunun tepkileri muhalefet içerisinde nasıl oldu?” sorusuna karşılık Jahrein, şunları söyledi:

“AK Partililerden daha kötüler. Ben yılladır AK Partili linçi yiyorum, ‘ok trol’ linçi bambaşka bir seviye. Böyle bir linç kültürü yok. Beni çileden çıkartan kısım da o oldu. Muhaliflerin farkı, daha aydın ve daha açık görüşlü olmadıklarını görünce çok büyük yıkıntı yaşadım. Psikolojim bozuldu. Ama bu kadar geri zekalı olduğunu gördüğüm zaman ben çileden çıktım.”