banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor!
Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor!
Benzin ve motorine bir zam daha
Benzin ve motorine bir zam daha
2022 YKS sınav giriş yerleri açıklandı!
2022 YKS sınav giriş yerleri açıklandı!
İsrail güçleri Filistinli bir kadını öldürdü
İsrail güçleri Filistinli bir kadını öldürdü

Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı

Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirileri sonrası muhalif kesimden tepki çeken 'Jahrein' lakaplı Ahmet Sonuç'un Twitter hesabı, spam saldırısı nedeniyle askıya alındı.

Güncel 01.06.2022, 10:06
Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı

Jahrein” olarak bilinen muhalif isim Ahmet Sonuç, son dönemde CHP ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sert söylemleriyle dikkat çekmişti.

Jahrein'in bu açıklamaları, sosyal medyada kendisi gibi muhalif takipçilerinin tepkilerine neden oldu.

Spam saldırısı nedeniyle hesabı askıya alındı

Son olarak aldığı tepkiler sonrası spam saldırısına uğrayan Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı.

Jahrein ne demişti

“Jahrein” olarak bilinen muhalif isim Ahmet Sonuç, Adem Metan'ın YouTube kanalında yayınladığı “Peki Sonra?” programına konuk olmuştu.

Yerel seçimlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verdiği destekle tanınan Jahrein, sert eleştirilerde bulunmuştu.

“AK Partililerden daha kötüler”

Adem Metan’ın “Muhalefetin içerisindeki isimleri eleştirmeye başladın. Bunun tepkileri muhalefet içerisinde nasıl oldu?” sorusuna karşılık Jahrein, şunları söyledi:

“AK Partililerden daha kötüler. Ben yılladır AK Partili linçi yiyorum, ‘ok trol’ linçi bambaşka bir seviye. Böyle bir linç kültürü yok. Beni çileden çıkartan kısım da o oldu. Muhaliflerin farkı, daha aydın ve daha açık görüşlü olmadıklarını görünce çok büyük yıkıntı yaşadım. Psikolojim bozuldu. Ama bu kadar geri zekalı olduğunu gördüğüm zaman ben çileden çıktım.”

#Jahrein #Twitter
Yorumlar (0)
26°
açık