İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe hayatını kaybetti

İzzet Altınmeşe'nin büyük oğlu Ali Murat Altunmeşe hayatını kaybetti. Ali Baba ve 7 Cüceler ve Bir Don Juan Öldürmek filmlerinde yer alan Ali Murat Altunmeşe 42 yaşında hayata gözünü yumdu.

Türk halk müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin, bir program için Mersin'de bulunan oyuncu oğlu Ali Murat Altunmeşe, Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'nde kaldığı apartmanın 11'inci katından düştü.

Vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Altunmeşe'nin cansız bedeni, otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARDEŞİ DE OYUNCU

Şimdilerde Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde rapçi Aztek Ural karakterine hayat veren Fırat Altunmeşe'nin ağabeyi Ali Murat Altunmeşe de oyunculuk mesleğine gönül vermişti.

İzzet Altınmeşe'nin küçük oğlu Fırat Altunmeşe (solda) ve hayatını kaybeden oğlu Ali Murat Altunmeşe (sağda), oyunculuklarıyla adlarını duyurdu.

Ali Murat Altunmeşe'nin ölümünün ardından İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Tiyatromuzun genç kuşak oyuncularından Ali Murat Altunmeşe’nin vefatından derin bir üzüntü içerisindeyiz. Şehir Tiyatroları ailesi olarak sanatçımıza rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

CEM YILMAZ'DAN ALİ MURAT PAYLAŞIMI

Ali Fuat Altunmeşe'nin ölüm haberinin ardından ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yılmaz, "Ali Murat kardeşiminizin acı haberini aldım.Çok üzüldüm. Altınmeşe ailesine başsaglıgı diliyorum. Allah sabır versin. Mekanı cennet olsun" dedi.