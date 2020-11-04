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İzmirli çocuklardan duygulandıran sürpriz
İzmirli çocuklar, arama kurtarma ekipleri için çizip yolladıkları resimlerle duygulandırdı.
Güncel 04.11.2020, 15:52
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İzmirli çocuklar, kentte meydana gelen depremin ardından 4 gün enkaz başında arama kurtarma ekiplerine sürpriz yaptı. Bursa Atama Kurtarma (BAKUT) ekiplerine çizdikleri resimleri ve çoraplar yollayan çocuklar duygulandırdı.
BAKUT İl Başkanı Cihan Özkan, "Neredeyse herkes, bütün ekiplerle çok ilgilendi. İzmir tüm dünyaya bu ilgi ile örnek oldu. Hepsine teşekkür ederiz" derken, BAKUT görevlisi Oğuzhan Aktaş da, "Çocuklarımız, kendi gönüllerinden kopan hediyeler hazırlamışlar. 4 gündür bütün insanların ilgisinden dolayı çok duyguluyuz. Resim çizip yazılar yazmışlar. Çorap yollamışlar. Hepsini çok seviyoruz. Bu hediyeleri ömrüm boyunca saklayacağım" diye konuştu.
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