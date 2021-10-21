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İzmir’de PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı

İzmir’de aralarında HDP Torbalı ve Karabağlar ilçe başkanlarının da olduğu 20 şüpheliden 17'si gözaltına alındı.

Güncel 21.10.2021, 10:23
İzmir’de PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı

İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilenlere yönelik çalışma başlattı.

HDP Torbalı İlçe Başkanı H.B. ile Karabağlar İlçe Başkanı Ş.Y'nin de aralarında bulunduğu 17 şüphelinin yakalanmasına için operasyon düzenlendi.

İzmir ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda ele geçirilen dijital malzemelere el konuldu.

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 zanlı da aranıyor.

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